Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры изъяли в Одессе большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

Правоохранители накануне праздничных дней и памятных для региона дат, провели масштабную операцию по изъятию из обращения незаконного оружия и боеприпасов в которой было задействовано почти две сотни сотрудников.

Во время проведения девяти обысков правоохранители, в частности изъяли пистолет Макарова, два пистолета Вальтер, винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин, более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия.

По оперативной информации спецслужбы, изъятые средства поражения могли быть использованы для осуществления провокаций в местах массового скопления людей.

Правоохранители продолжают комплекс мероприятий по выявлению оружия и боеприпасов, в том числе ввозимых в Одесскую область контрабандой и из района проведения антитеррористической операции. В рамках открытых уголовных производств по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.