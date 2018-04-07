За последние десять дней в полицию Донецкой области сдались 7 боевиков, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«С начала года в полицию Донетчины сдались 9 боевиков, большинство которых - на прошлой неделе. В основном это жители подконтрольной Украине территории, двое - выехали из оккупированных городов, чтобы начать новую жизнь в рамках закона. Возраст бывших участников НВФ - 22-46 лет. Среди них одна женщина», – говорится в сообщении.

«Надоело прятаться», «хочу домой», «хочу начать жизнь сначала» - мотив у всех почти одинаковый. Экс-наемники признают свою ошибку и предоставляют ценные показания о службе в «ДНР», – подчеркнули в главке.

Так, полицейским Бахмута сдался гражданин РФ. В 2014 году 24-летний мужчина, нелегально находясь на территории Украины, с оружием в руках нес службу на блокпосту у города Часов Яр и патрулировал район. Затем скрывался в РФ, в Крыму и разных областях Украины.

Боевик подразделения особого назначения специально приехал в Доброполье из родного Харцызска, чтобы показаться в полицию. В 2014 году человек патрулировал улицы города с целью выявления украинских военных и «подрывной деятельности». А когда узнал, что его могут отправить на передовую, уволился. Отсутствие будущего и безденежье заставили его бежать из оккупации.

В полиции отметили, что в отдельных случаях сотрудникам уголовного розыска приходится проводить спецоперации совместно с пограничной службой по выведению экс-боевиков с оккупированной территории.

Так, командиры террористов всячески препятствовали участнику «Первой Славянской бригады», который пытался оставить «армию» и уехать из «ДНР»: сожгли все украинские документы, допрашивали в «полиции» и запугивали, уверяя, что «там будут пытать, отрежут руки, ноги ». Украинским полицейским удалось вывести мужчину, сейчас с ним работают следователи.

По словам бывших боевиков, о возможности избежать ответственности они узнали из СМИ, прочитав о своих «коллегах», которые добровольно сдались украинской полиции.