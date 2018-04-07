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В Министерстве иностранных дел России заявляют, что на новые санкции США последует «жесткий ответ», сообщается на сайте МИД РФ.

«Число предпринимаемых США с 2011 года попыток надавить на Россию санкциями 6 апреля перевалило за пятый  десяток. Не добившись никакого результата за 50 предыдущих санкционных раундов, Вашингтон продолжает пугать отказами в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием имущественных и финансовых активов, забывая, что отъем частной собственности и чужих денег называется грабежом», – говорится в заявлении.

В МИД РФ отметили, что «никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса». «Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество», – подчеркнули в ведомстве.

«Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций», – сказан ов сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 6 апреля Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки определило семь российских олигархов и 12 кампаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников для введения ограничительных мер в виде санкций. 

Президент Петр Порошенко сообщил, что Украина синхронизирует с США санкции против российских компаний, чиновников и олигархов.

 
ForUm

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