Вчера, 6 апреля, в Днипре правоохранители задержали киллера, разыскиваемого в ЕС за организацию и покушение на умышленное убийство. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Вчера в Днепре во время подготовки к убийству полицейские задержали киллера, разыскиваемого странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство», – отметил он.

По словам Аброськна, у задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой.

«Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, «вор в законе» по кличке «Умка» праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья. Но интересено даже и не это «странное» стечение обстоятельств, интересно другое. Во время отработки местности для установления пособников киллера и его возможного объекта сотрудники полиции вошли в указанное заведение», – сообщил он.

«Воры» забеспокоились и тогда прозвучали такие их слова: «Мы же со всеми договорились, зачем вы сюда зашли? Нам же обещали не трогать сегодня». Полицейские ответили: «Мы с вами не договаривались». Ошибка вышла и их «помощников», которые это им гарантировали. Хочу только добавить, что мы никогда с ворами не договаривались и договариваться не будем. Полиция никогда не пойдет на любые договоренности с воровским миром. Возвращаясь к киллеру... И тут возникает философский вопрос: как же так? Это же нужно было так случится, что благодаря удачной работе полиции спасена жизнь, пожалуй, некоего «вора» ... в этот праздничный вечер для воров», – написал Аброськин.