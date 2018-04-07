также в разделеОбщество
На Пасху в зоне АТО упрощен режим пересечения линии разграничения 10
СБУ изъяла в Одессе крупный арсенал оружия и боеприпасов 13
На Пасху порядок в столице будут охранять 2,2 тысячи силовиков 13
Экипаж «Норда» отпустили на свободу 20
За 10 дней на Донетчине полиции сдались 7 боевиков 24
Сегодня православные отмечают Благовещение 22
6 апреля. Картина дня 54
За капитана «Норда» внесли залог 70
Аваков: Силы МВД готовятся к деоккупации Донбасса 95
Прокуратура завела дело на чиновников крупнейшего аэропорта Украины 68
В Киевской области на бывшей насосной станции нашли схрон оружия из АТО 63
Жителям приграничья упростили пропуск через границу на праздники 39
Дела 10 «силовиков» «ЛНР» направлены в суд 27
К Савченко приезжала «скорая» 55
Первые водительские удостоверения у нарушителей будут отбирать навсегда 168
Россия может выдать Украине боевика «ДНР» 53
Суд арестовал капитана «Норда» 53
РФ создала штаб для борьбы с «пиратством Украины» 180

Вчера, 6 апреля, в Днипре правоохранители задержали киллера, разыскиваемого в ЕС за организацию и покушение на умышленное убийство. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Вчера в Днепре во время подготовки к убийству полицейские задержали киллера, разыскиваемого странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство», – отметил он.

По словам Аброськна, у задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой.

«Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, «вор в законе» по кличке «Умка» праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья. Но интересено даже и не это «странное» стечение обстоятельств, интересно другое. Во время отработки местности для установления пособников киллера и его возможного объекта сотрудники полиции вошли в указанное заведение», – сообщил он.

«Воры» забеспокоились и тогда прозвучали такие их слова: «Мы же со всеми договорились, зачем вы сюда зашли? Нам же обещали не трогать сегодня». Полицейские ответили: «Мы с вами не договаривались». Ошибка вышла и их «помощников», которые это им гарантировали. Хочу только добавить, что мы никогда с ворами не договаривались и договариваться не будем. Полиция никогда не пойдет на любые договоренности с воровским миром. Возвращаясь к киллеру... И тут возникает философский вопрос: как же так? Это же нужно было так случится, что благодаря удачной работе полиции спасена жизнь, пожалуй, некоего «вора» ... в этот праздничный вечер для воров», – написал Аброськин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги