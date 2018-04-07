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Сегодня православные отмечают один из 12 главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.

Первые сведения о Благовещении относятся к 560 году, когда император Иустиниан указал дату празднования - 25 марта (7 апреля по новому стилю). Католики празднуют Благовещение 25 марта.

По церковным преданиям, в этот день Пресвятой Деве Марии явился Архангел Гавриил, который сообщил ей благую весть о будущем рождении сына, который станет Спасителем всего мира. В руках архангел держал белую лилию - символ чистоты и непорочности, которая изображена на всех иконах Благовещения, сообщает УНИАН.


События этого праздника описаны единственным евангелистом - апостолом Лукой. В Евангелии он сообщает, что в 6-й месяц после зачатия праведной Елисаветой святого Иоанна Предтечи Гавриил был послан Богом в Назарет к Деве Марии с вестью о грядущем рождении от нее Спасителя мира: «Ангел, войдя к Ней, сказал: Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами».

Согласно церковному преданию, в тот момент, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил, она читала книгу пророка Исаии, а именно - слова о рождении Мессии. В этот день было принято отпускать птиц на волю. Эта традиция символизирует освобождение души от грехов и святость помыслов в такой светлый праздник.

Благовещение считают праздником весны и всеобщего благоденствия в природе. С праздником связано много народных примет: в этот день нельзя выполнять любую домашнюю работу. Даже «птица гнезда не вьет в этот день» - говорили украинцы. Считается, что на Благовещение и Пасху в аду не мучают грешников.

Пасху в этом году празднуют 8 апреля.

 
ForUm

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