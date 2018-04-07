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За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 42 обстрела позиций украинских защитников, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии, а также вооружения БМП противник обстрелял наши позиции в Широкино, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Песок. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Водяного, Лебединского, Марьинки и неоднократно Авдеевки. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие агрессор применил по нашим укреплениям неподалеку Талаковки и Гнутово. Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Павлополя, Шахты «Бутовка», Песок и Каменки, а снайперский огонь - велся вблизи Широкино.

На луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Луганского. Кроме этого, 120 мм минометы оккупанты применили по защитникам н.п. Валуйское, а минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы - по защитникам Троицкого. Также из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по нашим позициям в районе н.п. Новолуганское.

В результате вражеского огня двое украинских военных получили ранения. Пострадавших защитников оперативно доставили в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.
ForUm

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