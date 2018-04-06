Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки проведя консультации с Государственным департаментом определило семь российских олигархов и 12 кампаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников для введения ограничительных мер в виде санкций.

Президент Петр Порошенко сообщил, что Украина синхронизирует с США санкции против российских компаний, чиновников и олигархов.

Проект строительства газопровода «Северный поток-2», который Россия планирует проложить в обход территории Украины, не способствует диверсификации поставок газа в Европу и не будет поддержан Европейской комиссией. Об этом во время брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори.

С мая прошлого года в результате обстрелов населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей погибли 32 мирных жителя и 25 человек были ранены.

Херсонский городской суд избрал капитану арестованного керченского судна «Норд» Владимира Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен.

Адвокаты внесли за капитана залог, он сможет выйти из изолятора временного содержания не раньше вторника, 10 апреля.

В Росрыболовстве создали оперативную группу для предотвращения «пиратских действий» со стороны Украины.

Запуск «Северного потока-2» может спровоцировать полномасштабное наступление российских войск на Украину. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Ирландский лоукостер Ryanair открыл продажу билетов на прямые рейсы Киев - Берлин. Первый такой рейс запланирован уже на 3 сентября - а это почти на два месяца раньше, чем планировалось изначально.

Опубликовано расследование, в котором раскрыта схема, как частная сирийская авиакомпания Cham Wings переправляет российских наемников в Сирию.

Кабинет Министров постановил не возвращать первое водительское удостоверение водителям, которые были лишены права управлять транспортным средством.

Швейцарец Томас Гримм был избран новым президентом украинской Премьер-лиги на прошедшем только что в Доме футбола отчетно-выборном собрании организации.

Лечение Сергея Скрипаля дает результаты, говорится в заявлении директора по медицинской части больницы, где лечат бывшего агента ГРУ после отравления нервно-паралитическим токсином.

Российские СМИ 5 апреля распространили письмо эксперта «Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность» Сергея Соколова, которого руководство ФСБ было вынуждено задержать после разоблачения Службы безопасности Украины спецоперации по подготовке ряда террористических актов в России на объектах критической инфраструктуры в Москве, Курчатове, Тольятти и Курске.

Внефракционный депутат Андрей Денисенко намерен на следующей неделе зарегистрировать в Верховной Раде предложение переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую.

Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership.