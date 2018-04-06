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Европейская комиссия будет поддерживать Украину для выполнения «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража, согласно которым российский газовый монополист должен выплатить национально нефтегазовому холдингу «Нафтогаз Украины» 2,56 млрд долларов.

Об этом во время брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори, сообщает УНИАН.

«Мы будем поддерживать Украину для выполнения решений Стокгольмского арбитража... Мы будем просить обе стороны («Нафтогаз» и «Газпром». - Ред.) придерживаться решений арбитража», - сказал он. Также он добавил, что Еврокомиссия будет поддерживать проведение трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и РФ.

Как ранее сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. Апелляция по разбирательствуо транзите подана 29 марта 2018 года.

«Газпром» принял решение отразить в отчетности за 2017 год выплату $2,6 млрд «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража, а также зарезервировал всю сумму штрафа по транзитному контракту — $4,63 млрд.
ForUm

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