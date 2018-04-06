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Ирландский лоукостер Ryanair открыл продажу билетов на прямые рейсы Киев - Берлин. Первый такой рейс запланирован уже на 3 сентября - а это почти на два месяца раньше, чем планировалось изначально.

Как свидетельствую данные на сайте Ryanair, билеты из Киева в Берлин и обратно уже можно купить на понедельник, 3 сентября. Стоить билет в один конец будет от 27,53 евро, сообщает УНИАН

Согласно информации на сайте, рейс Киев (Борисполь) - Берлин (Щенефельд) и обратно будет летать четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Таким образом, количество маршрутов от авиакомпании Ryanair  из Киева увеличится до 11.

Как сообщал ForUm, международные аэропорты «Борисполь» (Киев) и «Львов» подписали договоры с ирландским лоу-костером Ryanair о начале полетов в Украину.
ForUm

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