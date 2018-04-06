Украину накрывает цунами рейдерства, сопровождающееся коррупционным параличом государственных органов, в первую очередь - правоохранителей. Об этом в эксклюзивном интервьюинтернет-изданию From-UA рассказал предприниматель, инвестор и общественный деятель Юрий Кириллов.

Владелец предприятия «Дашуковские бентониты», которое стало привлекательным не только для международных инвесторов, но и для членов семьи регионалов, которые предприняли попытки рейдерского захвата компании, до сих пор борется за свое дело.

«Наш проект с целью развития много лет кредитовался в ВТБ Банке (и многих других банках) и всегда выполнял взятые на себя обязательства. Но во время очередного рядового продолжения кредитной линии в ВТБ Банке вдруг возникли проблемы. От имени нашей компании переговоры вел председатель правления Юрий Фриндт, наемный менеджер, которого мы фактически воспитали и сформировали в течение 15 лет. Переговоры сначала всячески затягивались, а после этого банк, который кредитует компанию, неожиданно решил продать кредит факторинговой коллекторской компании, которую связывают с людьми команды беглого президента Виктора Януковича - Виктором и Валерием Бондиком», - рассказывает Кириллов, добавляя, что последний по-прежнему проявлял интерес к компании.

По словам предпринимателя, в свое время Бондик подписал договор о конфиденциальности для ознакомления с информацией о предприятии с Ernst & Young и, получив все финансовые и бухгалтерские документы «Дашуковских бентонитов», прервал переговоры.

«Уже тогда готовилась правовая и информационная база для рейдерской атаки», - добавляет бизнесмен.

«В том, что это был именно незаконный захват предприятия, сомневаться не приходится», - уверен предприниматель, по словам которого, 10 июля 2015 года экстренно было проведено судебное заседание без участия сторон с вынесением решения об аресте акций, движимого и недвижимого имущества.

Невиданная для Украины скорость всей операции, по мнению Кириллова, стала возможной только потому, что Валерий Бондик после руководства юридической командой избирательного штаба Януковича, стал членом Высшего совета юстиции, первым заместителем министра юстиции и на этих должностях «расставлял своих людей» и среди судей, и среди регистрационной и исполнительных служб.

«Он до сих пор оказывает огромное влияние на всю систему юстиции и правоохранительные органы в стране», - говорит предприниматель.

На сегодняшний день, констатирует бизнесмен, завод де-факто руководится «Виктором Бондиком и его приспешники Юрием Фриндтом».

«Идет судебная волокита, мы выиграли десятки судебных исков, но рейдеры физически не допускают законных владельцев и правоохранителей на территорию завода. Теперь предприятие не работает. Была попытка его банкротства. Люди уволены», - говорит Кириллов.

«В последнее время предпринимателям стало особенно сложно - цифры впечатляют - более 300 тыс. обысков со стороны силовиков только в течение последних 4 лет. Это какое-то цунами рейдерства, это коррупционный паралич государственных органов, в первую очередь - правоохранителей», - добавляет бизнесмен.