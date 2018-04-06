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Государственная пограничная служба Украины упростит пропуск через границу жителей приграничных районов на период пасхальных праздников.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Проработан вопрос временного упрощенного пропуска граждан, проживающих в пределах поселковых советов приграничных районов, граничащих с Российской Федерацией, Беларусью и Молдовой», - отметили в ГПСУ.

Он обсуждался с другими заинтересованными органами исполнительной власти и местного самоуправления, также осуществлялся мониторинг ситуации по регионам. Кроме того, учитывались инициативы областных администраций, органов местного самоуправления и обращения граждан, проживающих в приграничных населенных пунктах.

В настоящее время для пропуска жителей приграничья в период с 7 по 9 и 15-16 апреля определены места упрощенного пропуска граждан, которые в том числе будут действовать на отдельных направлениях вне пунктов пропуска или во временно нефункционирующих пунктах пропуска. В отдельных определенных местах оформление данной категории граждан будет осуществляться в светлое время суток, а в международных и межгосударственных пунктах пропуска, в период их работы.
ForUm

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