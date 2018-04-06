Селянам не будут запрещать торговать молоком и мясом. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

«Никакого запрета нет и не будет, а если кто-то будет что-то запрещать, то мы будем жестко реагировать. Следует помнить, что та продукция, которую изготовляют украинские крестьяне и передают для дальнейшей переработки, должна быть безопасной», - сказал Гройсман.

По его словам, надо организовать элементарный контроль гигиенических мер во время надоя и убоя. «Это не трудно сделать», - считает премьер.

Напомним, с 4 апреля вступают в силу новые правила убоя скота, которые повлияют на возможность реализации готовой продукции. Требование об усилении правил убоя предусмотрено Законом «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов». В частности, речь идет о том, что с 4 апреля 2018 года уменьшается количество убойного скота не на бойне (подворно) в неделю до трех голов домашних парнокопытных животных или других копытных животных. А с 1 января 2025 года продукты, полученные в результате убоя не на бойне, которая имеет эксплуатационное разрешение, могут использоваться исключительно для собственного потребления или реализации на агропромышленном рынке конечному потребителю в пределах 50 километров от места убоя или в области, в которой он осуществлен.

Как ранее отметил премьер-министр Владимир Гройсман относительно введения новых санитарных стандартов на молоко, то «никаких ограничений на прием молока второго сорта у населения не введут». «Был сигнал относительно запрета продажи молока второго сорта у населения. Хочу предупредить: люди пусть выращивают скот, продают спокойно молоко, и пусть никто им не мешает», - подчеркнул он, поручив Минагрополитики проконтролировать ситуацию.

Минагрополитики отложило внедрение новых стандартов молока с 1 января на 1 июля 2018 года. Новые стандарты молока никоим образом не направлены на запрет его продажи из частных домохозяйств. Введение новых норм будет постепенным, чтобы производители могли адаптировать свое производство. Предусмотрен переходный период в два года. Принятие этих стандартов является одним из обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации.