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Прокуратура Киевской области начала уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами Государственного предприятия Международный аэропорт «Борисполь» при закупке работ на сумму более 47 млн гривен. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что госпредприятие провело открытые торги по проведению строительных работ по реконструкции крупнейшего в стране пассажирского авиатерминала – терминала «D» международного аэропорта «Борисполь», в котором приняли участие два субъекта хозяйствования.

Победителем указанных торгов определено юридическое лицо, которое предоставило тендерное предложение, не соответствующее условиям тендерной документации (квалификационным требованиям), установленной заказчиком. 

«Несмотря на то, что проведение строительных работ по реконструкции пассажирского терминала «D» относится к строительству объектов с повышенной опасностью, победителем тендера определено юридическое лицо, у которого отсутствует опыт выполнения строительных работ указанной сложности», - отметили в прокуратуре.

Однако тендерным комитетом аэропорта в нарушение требований законодательства в сфере публичных закупок заключен договор на сумму более 47 млн ​​гривен.

В прокуратуре заявили, что такие действия должностных лиц тендерного комитета не соответствуют принципам осуществления публичных закупок и не имеют целью защиту экономических интересов государственного предприятия от неправомерных посягательств.

Реагируя на выявленные нарушения прокуратурой Киевской области начато уголовное производство по факту совершения указанными лицами уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
ForUm

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