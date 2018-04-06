Премьер-министр Владимир Гройсман выразил уважение по отношению к исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун за то, что она приехала помогать Украине.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Народный депутат от группы «Воля народа» Сергей Шахов спросил премьера, почему до сих пор в Украине нет «украинского» министра здравоохранения, а вместо этого и.о. министра работает Ульяна Супрун, приехавшая в Украину из США, сообщает «Украинская правда».

«Она могла себе позволить жить в любой стране мира, ей достаточно ресурсов, но она приехала для того, чтобы помогать раненым на Майдане», - эмоционально ответил Гройсман.

Напомним, профильный комитет ВР рекомендовал Кабмину уволить Супрун.

Сама и.о. министра заявила, что пока не планирует покидать свой пост.