В Донецкой области от взрыва неизвестного предмета погиб мужчина.

По данным пресс-службы облполиции, жителя Опытного (Ясиноватский район) нашел мертвым в доме его брат. Предварительно установлено, что потерпевший погиб в результате подрыва гранаты.

Около 10:00 полицейским, которые несут службу в Очеретино, поступила информация о том, что в одном из домов села Опытное найден местный житель, подорвавшийся на неизвестном взрывном устройстве.

По предварительной информации, 46-летний пострадавший мог подорваться на гранате, которой он накануне вечером угрожал своему брату во время ссоры.

В тот день, чтобы избежать тяжелых последствий мужчина решил уйти из дома и переночевать в другом месте. Утром, когда он вернулся, увидел, что окна в доме разбиты, а его брат – мертв. Мужчина сразу позвал на помощь военных и сообщил о происшествии в полицию.

Сейчас сведения по данному факту внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан Дружковского отделения полиции. Правоохранители выясняют полные обстоятельства происшествия.

Напомним, в Северодонецке 54-летний мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой РГД-5.