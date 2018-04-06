также в разделеПроисшествия
В Северодонецке мужчина подорвал себя гранатой 35
За 11 месяцев из-за обстрелов погибли 32 мирных жителя Донбасса 28
Сутки в АТО: 27 обстрелов, потерь нет 22
В Херсоне у СБУ пытались отбить депутата «Евпаторийского горсовета» 171
В цех завода «Укроборонпрома» ночью бросили две гранаты 58
В Кривом Роге на полигоне подорвались трое нацгвардейцев 51
В Новоград-Волынском стреляли в депутата 55
В Днипре горела Приднепровская ТЭС 86
В Одесской области поезд насмерть сбил пограничника 58
За сутки боевики 39 раз нарушили перемирие, потерь нет 35
На Виннитчине в детсаду отравились 8 детей 42
Умер Юрий Солошенко 92
Сутки в АТО: 24 обстрела, один военный ранен 32
Полиция не нашла следов поджога 5 авто под Киевом 39
На Сумщине размыло дорогу государственного значения 53
В Крыму двое мужчин жестоко избили украинца 90
Штаб: В зоне АТО партизаны избили и отобрали оружие у боевиков 405
В Харькове неизвестные взорвали банкомат 59

В Донецкой области от взрыва неизвестного предмета погиб мужчина.

По данным пресс-службы облполиции, жителя Опытного (Ясиноватский район) нашел мертвым в доме его брат. Предварительно установлено, что потерпевший погиб в результате подрыва гранаты.  

Около 10:00 полицейским, которые несут службу в Очеретино, поступила информация о том, что в одном из домов села Опытное найден местный житель, подорвавшийся на неизвестном взрывном устройстве.

По предварительной информации, 46-летний пострадавший мог подорваться на гранате, которой он накануне вечером угрожал своему брату во время ссоры.

В тот день, чтобы избежать тяжелых последствий мужчина решил уйти из дома и переночевать в другом месте. Утром, когда он вернулся, увидел, что окна в доме разбиты, а его брат – мертв. Мужчина сразу позвал на помощь военных и сообщил о происшествии в полицию.

Сейчас сведения по данному факту внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан Дружковского отделения полиции. Правоохранители выясняют полные обстоятельства происшествия.

Напомним, в Северодонецке 54-летний мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой РГД-5.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги