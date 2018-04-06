Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинская сторона принимает все возможные меры для того, чтобы четыре турбины немецкой компании Siemens, которые были обманным путем завезены Россией в оккупированный Крыму, никогда там не работали.

Об этом он сказал в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, передает Украинская правда.

Перед этим депутат Рефат Чубаров спросил, что правительство делает для того, чтобы исключить работу немецких турбин на территории оккупированного полуострова.

«Мы принимаем действия по всем направлениям, дипломатическим и другим каналам, для того, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций в отношении страны-агрессора», - сказал Гройсман.

Он отметил, что скандал, который происходит сейчас вокруг этих турбин, утверждает, что санкционная политика по отношению к России действует.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин добавил, что неоднократно обращался по этому поводу к руководству немецкого правительства, Европейского Союза и непосредственно к Siemens.

«Я встречался с руководством Siemens, и мы скоординировано пытались перебить это путем подачи соответствующих судебных исков и сейчас продолжаются судебные разбирательства, чтобы турбины, которые были завезены в оккупированный Крым обманным путем, не работали там», - сказал министр.

По его словам, он получил от руководства компании и немецкого правительства обещания, что они готовы действовать и политическим, и судебным путем, чтобы это предотвратить.

Ранее девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ суда низшей инстанции принять обеспечительные меры по иску российской «дочки» немецкого концерна Siemens в структуры «Ростех» по поводу поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций.

Напомним, в начале июля 2017 Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн подал иск к структурам «Ростеха» с требованием аннулировать контракт.

При этом в «Технопромэкспорте», который выступает в качестве ответчика по иску, подчеркивают, что турбины были куплены на вторичном рынке и прошли серьезную переделку с применением российских технологий.

«Технопромэкспорт» заявил в Арбитражном суде Москвы встречный иск, потребовав признать частично недействительным договор на поставку турбин между «Сименс технологии газовых турбин» и ОАО «Технопромэкспорт».