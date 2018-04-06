В Голосеевском районе Киева на ул. Жилянская, 69 на территории муниципальной академии произошел пожар, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Информация о возгорании поступила 6 апреля в 00:12.
Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что на территории академии горел мусор на площади 4 м кв м, с последующим распространением огня на рядом расположенную деревянную церковь. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара. В 00:23 бойцы локализовали возгорание, а в 00:29 – ликвидировали.
В результате пожара огнем повреждена внешняя стена церкви на площади 3 кв.
Никто не пострадал.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются правоохранительными органами.
Отметим, что благодаря слаженным и оперативным действиям, спасателям удалось не только быстро ликвидировать пожар, но и не допустить полного возгорания церкви.
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