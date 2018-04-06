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В Голосеевском районе Киева на ул. Жилянская, 69 на территории муниципальной академии произошел пожар, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Информация о возгорании поступила 6 апреля в 00:12.

Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что на территории академии горел мусор на площади 4 м кв м, с последующим распространением огня на рядом расположенную деревянную церковь. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара. В 00:23 бойцы локализовали возгорание, а в 00:29 – ликвидировали.

В результате пожара огнем повреждена внешняя стена церкви на площади 3 кв.

Никто не пострадал.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются правоохранительными органами.

Отметим, что благодаря слаженным и оперативным действиям, спасателям удалось не только быстро ликвидировать пожар, но и не допустить полного возгорания церкви.

 
ForUm

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