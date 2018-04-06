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Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли в Киевской области оружие и боеприпасы, незаконно вывезенные из района проведения антитеррористической операции.

По данным пресс-центра СБУ, житель одного из районных центров Киевщины хранил арсенал военных средств поражения в арендованных помещениях бывших насосных станций. Оружие злоумышленник лично привозил из района проведения антитеррористической операции после поездок по личным делам.

Во время обысков указанных помещений оперативники спецслужбы обнаружили гранату РГД-5 с запалом, ручной пулемет Калашникова, дымовую шашку и более двухсот патронов различного калибра. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с сотрудниками полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

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