Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли в Киевской области оружие и боеприпасы, незаконно вывезенные из района проведения антитеррористической операции.

По данным пресс-центра СБУ, житель одного из районных центров Киевщины хранил арсенал военных средств поражения в арендованных помещениях бывших насосных станций. Оружие злоумышленник лично привозил из района проведения антитеррористической операции после поездок по личным делам.

Во время обысков указанных помещений оперативники спецслужбы обнаружили гранату РГД-5 с запалом, ручной пулемет Калашникова, дымовую шашку и более двухсот патронов различного калибра. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с сотрудниками полиции под процессуальным руководством прокуратуры.