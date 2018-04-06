Глава Верховной Рады Андрей Парубий направил в адрес главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева депутатский запрос народного депутата Александра Бригинца, в котором изложен ряд фактов о функционировании в Украине нелегального игорного бизнеса и о возможной причастности к нему нардепа Александра Третьякова.

В депутатском запросе, копия которого имеется в распоряжении «Апострофа», Александр Бригинец отмечает: «В Украине сложилась критическая ситуация с легальным и нелегальным, т.н. «игорным бизнесом» (предпринимательской деятельностью с предоставлением потребителю возможности играть) в специализированных заведениях, в частности, под эгидой Государственных лотерей».

Поэтому, подчеркивает народный депутат, необходимым видится реальный, а не бутафорский контроль за игорной деятельностью, который сделает невозможным утаивание информации о занятии такой деятельностью.

В то же время, отмечает депутат, предлагаемый сегодня проект закона и проект лицензионных условий для лотерейной деятельности выписаны так, что после их принятия на рынке «останется только одна компания — «Украинская национальная лотерея» (УНЛ), которая не является государственной, имеет капитал частично зарубежного происхождения и так далее».

Также, отмечает Бригинец со ссылкой на данные журналистов-расследователей, «один из народных депутатов Украины Александр Третьяков, возможно, определенным образом связан и опекает сеть одного из ведущих операторов игорного рынка».

Помимо этих фактов в запросе указывается на необходимость проведения ряда неотложных мер по борьбе с нелегальными игорными заведениями, такими, как введение обязательной сертификации игрового оборудования, введение нормы о недопущении размещения игорных точек рядом с образовательными заведениями, запрет реализации алкоголя в точках распространения, взятие на учет больных лудоманией и прочих.

В связи с изложенными в запросе фактами народный депутат просит АМКУ провести неотложную проверку и информировать его о мерах, которые будут приняты в порядке, установленном законом.

Помимо этих фактов в запросе указывается на необходимость проведения ряда неотложных мер по борьбе с нелегальными игорными заведениями, такими, как введение обязательной сертификации игрового оборудования, введение нормы о недопущении размещения игорных точек рядом с образовательными заведениями, запрет реализации алкоголя в точках распространения, взятие на учет больных лудоманией и прочих.

В связи с изложенными в запросе фактами народный депутат просит АМКУ провести неотложную проверку и информировать его о мерах, которые будут приняты в порядке, установленном законом.