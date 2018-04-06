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Апелляционный суд Луганской области оставил в силе приговор к 10 годам тюрьмы россиянину Виктору Агееву.

Об этом сказал его адвокат Виктор Чевгуз, передают Українські Новини.

«Вчера суд рассмотрел апелляцию и оставил в силу приговор первой инстанции с той же квалификацией, с тем же тюремным сроком», - сообщил он.

Таким образом, приговор россиянину вступил в силу.

Чевгуз отметил, что Агеев находится в списке из 23 россиян, которых украинская сторона готова обменять на граждан Украины, арестованных и осужденных в России.

По словам адвоката, задержка в этом вопросе только за российской стороной.

Также защита Агеева намерена обжаловать приговор в Верховном Суде.

«Конечно, подадим кассацию (в Кассационный уголовный суд Верховного Суда). Уже с понедельника займемся этим вопросом», - сообщил адвокат.

Он считает, что суд незаконно воспринял российское гражданство Агеева как отягощающее обстоятельство и приговорил его к большему сроку, чем задержанных с ним боевиков-граждан Украины.

Напомним, в конце января Новоайдарский суд Луганской области приговорил задержанного в зоне АТО российского военнослужащего Виктора Агеева к десяти годам лишения свободы. 

Согласно приговору, в феврале 2017 года гражданин РФ Агеев через объявления в сети Интернет узнал о наборе на службу по контракту в террористическую организацию «Луганская народная республика».

17 марта 2017 года Агеев прибыл в Луганск, 18 марта прошел медицинскую комиссию и подписал контракт о прохождении службы в должности пулеметчика отдельной разведывательной роты 4-й отдельной мотострелковой бригады «народной милиции» «ЛНР».

 24 июня 2017 года военнослужащие Вооруженных сил Украины обнаружили и задержали Агеева и еще 3 его сослуживцев в одном из дачных домов садового общества «Ландыш», расположенного на территории Крымского сельского совета Новоайдарского района Луганской области.

Одним из доказательств, исследованным в суде, был изъятый у Агеева военный билет, выданный военным комиссариатом Алтайского края РФ по Топчихинскому и Калшанскому районах. Согласно военному билету, подсудимый был призван на военную службу в российскую армию 21 мая 2015 года и уволен со службы 21 мая 2016 года.
ForUm

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