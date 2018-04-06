Инспектор по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА начал производство против ФК «Рома» за появление на трибунах стадиона команды символики так называемой «ДНР», сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Об этом говорится в официальном письме, которое поступило из УЕФА, сообщил президент ФФУ Андрей Павелко. В письме отмечается, что Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит этот вопрос 31 мая.

«Федерация футбола Украины благодарна УЕФА за оперативную реакцию и начало производства относительно появления на трибунах запрещенной символики пророссийских террористических группировок, воюющих против Украины на Донбассе. Совместно мы должны сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись на матчах, которые проходят под эгидой ФФУ, УЕФА и ФИФА. Также мы надеемся, что в ближайшее время подобная символика будет официально запрещена FARE. Мы не позволим использовать футбол для пропаганды терроризма, экстремизма и дискриминации», - подчеркнул Павелко.

Напомним, обращение с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации флага так называемой «ДНР» во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» - «Шахтер», который состоялся в Риме 13 марта 2018, ФФУ направила УЕФА 16 марта.

29 марта Федерация футбола Украины направила обращение к FARE (Football Against Racism in Europe, организации, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе) с просьбой добавить в перечень запрещенной для демонстрации на футбольных матчах символики так называемых «ДНР» и «ЛНР».