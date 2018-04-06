Депутату «Евпаторийского городского совета» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщил заместитель прокурора Автономной Республики Крым Александр Удовиченко.
«Депутату незаконно созданного «Евпаторийского городского совета» избрана мера пресечения - содержание под стражей», - написал он в Facebook.
Как сообщал ForUm, 3 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска «Чаплинка» на административной границе с временно аннексированным Крымом депутата самопровозглашенного «Евпаторийского городского совета» оккупационной власти.
Позже задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
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