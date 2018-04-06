Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой во взаимодействии с управлением предотвращения коррупции Мининфраструктуры блокировали системный механизм вымогательства денег чиновником Департамента административных услуг Государственной службы по безопасности на транспорте.

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник Укртрансбезопасности требовал от предпринимателя 38 тысяч долларов США за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это «дефицитом» соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов США при официальной стоимости бланка в 49 гривен.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в одном из столичных развлекательных заведений во время получения очередной части взятки в размере 4,6 тысячи американских долларов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.