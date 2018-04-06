За прошедшие сутки боевики продолжали игнорировать «пасхальное перемирие», совершив 27 обстрелов позиций украинских военных.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении противник из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал укрепления вблизи Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – в районе Новозвановки.

На донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов противник вел огонь по защитникам Лебединского. 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие враг применил по защитникам Водяного. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали укрепления вблизи Новотроицкого, Верхнеторецкого, Авдеевки, Павлополя и Шахты «Бутовка», из крупнокалиберных пулеметов – Авдеевки и Невельского, а стрелкового оружия - Каменки, Новомихайловки, Талаковки и Березового.