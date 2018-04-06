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Генеральная прокуратура отобрала с открытого доступа образцы голоса главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и назначила экспертизу для сравнения их с образцами речи, зафиксированными во время прослушивания его кабинета. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на источник в ГПУ. 

По его словам, проведение экспертизы может занять около 2 недель. 

Как сообщал ForUm, 3 апреля Холодницкий отказался предоставлять образцы голоса в Департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры. 
ForUm

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