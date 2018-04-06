Российские СМИ 5 апреля распространили письмо эксперта «Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность» Сергея Соколова, которого руководство ФСБ было вынуждено задержать после разоблачения Службы безопасности Украины спецоперации по подготовке ряда террористических актов в России на объектах критической инфраструктуры в Москве, Курчатове, Тольятти и Курске.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в письме Соколов признает и фактически берет на себя ответственность за организацию антиукраинской провокации.

СБУ убеждена, что именно ФСБ позволила передачу и обнародование в российских СМИ «открытого письма» Соколова для дистанцирования от неудачной спецоперации, надежно задокументированной службой.

Напомним, председатель СБУ Василий Грицак в августе 2017 года на брифинге сообщил, что спецслужбы РФ разработали операцию по дискредитации Украины с привлечением «в темную» бывших участников антитеррористической операции.

Следователи и оперативные сотрудники СБУ собрали доказательства того, что провокация была спланирована именно ФСБ, которая установила фамилии конкретных лиц, руководивших действиями Соколова, среди них, в частности близкий родственник одного из членов комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности.

«Свидетельства непосредственных участников этих событий и вещественные доказательства дают все основания считать, что эта спецоперация российских спецслужб могла стать поводом для открытого вооруженного вторжения Вооруженных сил РФ в Украину. Фактически это аналогия событий 1999 года, когда организованные ФСБ подрывы жилых домов в Москве стали основанием для начала новой военной кампании в Чечне»,- подчеркнули в СБУ.

После обнародования СБ Украины части неоспоримых доказательств и ознакомления адвокатов с материалами завершенного уголовного производства, спецслужбы РФ провели демонстративное задержание эксперта «Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность» Сергея Соколова и руководителя этой структуры Руслана Мильченко для прикрытия собственного «провала».