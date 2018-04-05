В Украине 5 апреля выдали первую электронную визу для въезда в страну с деловой или туристической целью.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Система выдачи электронных виз работает – только что выдали первую украинскую е-визу гражданину Таиланда. Из тестового режима переходим в полный рабочий», - написал министр в Twitter.
Как сообщал ForUm, граждане 46 стран могут оформить е-визу в Украину.
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