Представитель российского президента Дмитрий Песков считает фразу «российские олигархи» неуместной.

«Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», - приводит его слова Радио Свобода.

Так Песков прокомментировал информацию о допросе, на который в США пригласили нескольких олигархов из России.

Следственная группа Роберта Мюллера, которая расследует российское вмешательство в американские президентские выборы, провела собеседование с двумя российскими олигархами, которые находились с визитом в США. Об этом 4 апреля сообщила телекомпания CNN.

Имена этих людей и время допросов в сообщении не указаны.

Россиян спрашивали о том, известно ли им о каких-либо случаях пожертвований из России на избирательную кампанию Дональда Трампа или его инаугурационной церемонии.

У одного из олигархов, чей частный самолет совершил посадку на аэродроме Нью-Йорка, осмотрели персональные электронные устройства. Американские следователи неофициально обратились к еще одному российскому олигарху, который не посещал США в последнее время, с просьбой добровольно ответить на интересующие следователей вопросы.

Американское законодательство запрещает иностранцам финансировать предвыборные кампании кандидатов.