Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Сегодня я подписал и определил как неотложный законопроект, который был разработан в парламенте с помощью правительства, о Национальном бюро финансовой безопасности», - сообщил Порошенко во время пресс-конференции для СМИ в ходе рабочей поездки в Винницкую область.

«Что это значит? У силовиков больше нет возможности заходить на предприятия», - подчеркнул Петр Порошенко.

По словам Президента, все они приходили проверять уплату налогов: полиция, СБУ, прокуратура, таможня. «Все. Мне очень хорошо известно», - отметил он.

«Сегодня мы говорим: вам нет там, что делать. Есть одна служба, которая разберется с налогами», - сказал Президент.

Он также отметил, что предусматривается возможность для предпринимателя в суде защититься, и только если в суде он проигрывает и не захочет платить налоги, только тогда можно будет применять правоохранительный компонент.

Он также напомнил о законодательной инициативе о налогообложении выведенного капитала.

«Кардинальное изменение всей инвестиционной концепции», - подчеркнул Президент.