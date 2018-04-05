Соломенский райсуд Киева продлил меру пресечения народному депутату Бориславу Розенблату, кроме обязательства сдать загранпаспорта.

Об этом Украинской правде сообщил адвокат нардепа Алексей Шевчук.

«Продлить срок действия обязанносте, возложенных на подозреваемого Розенблатта Борислава Соломоновича... сроком на 60 дней», - говорится в решении суда, которое Шевчук предоставил изданию.

При этом до 3 июня суд продлил следующие обязательства: прибывать по требованию к следователю, прокурору и суду; сообщать об изменении места жительства и места работы; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.

Обязанность сдать загранпаспорта суд не продлил.

В то же время, по словам адвоката, сторона защиты привела судье несколько распоряжений председателя ВР Андрея Парубия о том, что Розенблат должен отправиться в рабочую командировку.

«Мы показали, что есть два решения председателя ВР и есть бездействие САП, которая игнорирует обращения, права Розенблата и распоряжения председателя ВР», - сказал он.

Шевчук уточнил, что одно из распоряжений Парубия – это командировки Розенблата на период с 8 по 12 апреля в ОАЭ.

«Уверен, что одним из оснований для возвращения есть экспертиза о поддельных подписях Розенблата», - добавил он.

В Национальной полиции подтвердили, что действительно получили заявление нардепа о подделке подписей.

«Он предоставил копию заключения эксперта ГНИЭКЦ МВД Украины. Заявление зарегистрировано в Шевченковском управлении и будет направлено в прокуратуру для проведения проверки и принятия процессуального решения», - сказал Ярослав Тракало.

На прошлой неделе защита нардепа подала собственное ходатайство об изменении меры пресечения, которое суд не удовлетворил.

В прошлый раз, 9 февраля, суд продлил меру пресечения, но снял с Розенблата электронный браслет.

Как известно, Розенблат является фигурантом «янтарного дела».

19 октября детективы НАБУ предотвратили вывоз за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела». Неотложные следственные действия проводились в соответствии с ч.3 ст.233, ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи).

В аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали нардепа Борислава Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты. Сам нардеп заявил, что вез бижутерию для племянниц.

20 октября Соломенский райсуд удовлетворил ходатайство прокуроров САП и обязал народного депутата воздерживаться от общения с некоторыми лицами, носить электронный браслет, не отлучаться без разрешения из Киева и Житомира, сдать паспорта для выезда за границу.

Законность оснований получения Розенблатом дипломатического паспорта, изъятого детективами НАБУ 19 октября, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства.