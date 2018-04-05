В среду, 4 апреля, около 23:00 была снята блокада телеканала ZIK. Представители «Братства» Корчинского убрали палаточный городок, которым неделю преграждали вход в студию ZIKа в Октябрьском дворце в Киеве, сообщает пресс-служба телеканала.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова рассмотрел вопрос блокады телеканала ZIK и проголосовал за то, чтобы взять ситуацию под свой контроль.

Как сообщалось, «Братство» Дмитрия Корчинского осадило один из входов в Октябрьский дворец, где расположен телеканал ZIK. Сам лидер организации угрожал уничтожением канала. Такие действия Корчинский объяснял тем, что канал якобы хотят продать Виктору Медведчуку.