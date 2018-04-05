Министерство экономического развития и торговли подготовило промо-ролика об Украине.

В видео рассказывают о природных заповедниках и экологическом туризме, а также кухне Украины.

«Экотуризм – безумно популярный в мире. Многие приобщает себя к этому современному движению. Но, как говорим мы в Минэкономразвития, кто не путешествовал по украинским заповедным зонам, на самом деле не знает, что это такое. Уникальные природные богатства, живописные реки, густые тысячелетние леса и могучие горы – лишь часть всего того, что мы можем показать. Для этого мы создали видео «Ukraine open for tourism», чтобы ближе познакомить украинцев и наших потенциальных гостей с богатствами нашей страны», - говорится в описании к первому видео.

«Вареники, борщ или, может, что-то с фьюжн? Украинская кухня – богата традициями, но в то же время не отстает от мировых трендов: рестораны высокой кухни, фестивали уличной еды и многое другое. Украинские блюда вместе с традиционным гостеприимством и умением принимать гостей – настоящая туристическая фишка. Поэтому бельгийские вафли и баварские сосиски, берегитесь!» - представили в ведомстве второе видео.