Facebook просматривает разговоры в Messenger для поиска неприемлемого контента, контролируя как общие ссылки, так и изображения.

Представители соцсети признали, что действительно доступ к личной переписке имеется. Но не у людей, а у алгоритмов, сообщает «Новое Время» со ссылкой на SlashGear.

Марк Цукерберг привел пример того, как это работает в недавнем интервью, где система выявила сообщения, связанные с этнической чисткой в ​​Мьянме. В то время главный исполнительный директор сказал, что система смогла вмешаться и заблокировать передачу сообщений через сеть Facebook.

Переписка в Messenger является конфиденциальной, однако Facebook автоматически сканирует ее и использует те же инструменты для предотвращения неприемлемого поведения пользователей, что и в социальной сети. Все содержимое должно соответствовать общим «стандартам сообщества», отметили представители соцсети.

«Сохранение ваших личных сообщений является для нас приоритетом, мы защищаем сообщество автоматическими системами, которые обнаруживают такие вещи, как известные изображения эксплуатации детей и вредоносные программы. Это делают не люди», - подчеркнул в комментарии SlashGear пресс-секретарь Facebook.

«В Messenger, когда вы отправляете фотографию, наши автоматизированные системы сканируют ее с помощью технологии сопоставления фотографий на предмет совпадения с известными изображениями насилия над детьми. При отправке ссылки, мы также сканируем ее на наличие вредоносных программ», - заявил представитель Facebook Messenger.

Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в американской избирательной кампании. Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг признал, что компания «допустила ошибку».

Он также заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков.

По данным Facebook, Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей.