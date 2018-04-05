От централизованного отопления уже отключены почти 60% потребителей «Киевэнерго», сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.
Среди них - 56% административных зданий, 70% жилых домов и 40% учебных заведений (техникумы, институты, университеты и другие).
Отключение тепла по индивидуальным заявкам балансодержателей домов продолжается с марта.
Отопительный сезон 2017/2018 гг. в Киеве было начал 16 октября.
Напомним, 4 апреля в Киеве начали подготовительные работы к завершению отопительного сезона. Завершить отключение домов от услуги централизованного отопления в столице планируют 6 апреля.
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