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От централизованного отопления уже отключены почти 60% потребителей «Киевэнерго», сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Среди них - 56% административных зданий, 70% жилых домов и 40% учебных заведений (техникумы, институты, университеты и другие).

Отключение тепла по индивидуальным заявкам балансодержателей домов продолжается с марта.

Отопительный сезон 2017/2018 гг. в Киеве было начал 16 октября.

Напомним, 4 апреля в Киеве начали подготовительные работы к завершению отопительного сезона. Завершить отключение домов от услуги централизованного отопления в столице планируют 6 апреля.
ForUm

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