Полиция Киева расследует уголовное производство по поставкам некачественных продуктов питания в школы и садики.

По данным пресс-службы столичного главка, у следователей достаточно оснований считать, что общество, которое занималось поставками просроченных продуктов, присвоило более 5,6 млн гривен.

В декабре прошлого года в Соломенское управление полиции обратились представители общественной организации с заявлением о проверке поставки в учебные заведения столицы некачественных продуктов питания. Заявители указали, что общество, которое выиграло тендер на поставку продуктов в школы, садики и другие госучреждения, не выполняет условия договоров. В частности его представители по собственному желанию и без предупреждений перестают привозить продукцию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования следователи получили информацию о внесении обществом тендерной документации заведомо недостоверных сведений. Например, адреса складских помещений, производственных и упаковочных мощностей, поставщиков продукции, медицинских документов работников являются фиктивными и не соответствуют действительности.

Во время проведения следственных действий правоохранители получили документы по поставке обществом в садики макарон с мышиными экскрементами, а поставленный сыр имеет просроченный срок годности. Также мясо, срок годности которого, согласно Инструкции по организации питания детей в дошкольных учреждениях, составляет 48 часов, поставляют только раз в неделю. Это делает невозможным его включение в рацион детей и приводит к изменениям в примерном меню.

На нескольких объектах правоохранители изъяли образцы поставленной обществом продукции, которые были отправлены на исследование их качества. Результаты экспертизы показали, что продукты не соответствуют госстандартам Украины.

По указанным фактам продолжается досудебное расследование. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, квалификацию действий представителей фирмы по поставкам некачественных товаров также предоставят сотрудники профильных служб.