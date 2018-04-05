30 марта 2018 года правительство Грузии приняло указ, который запрещает государственным структурам покупать за счет бюджета черные автомобили. Об этом сообщает Business Грузия.
«Закупаемый автомобиль любого класса может быть любого цвета, кроме черного», - говорится в документе.
В указе также отмечается, что предложения об определении класса и категории приобретаемого за государственный счет авто будут принимать соответствующие ведомства.
Министерства и ведомства до 25 апреля должны представить план обновления автопарка на рассмотрение правительства.
При этом местные органы власти должны передать министерству финансов находящиеся на их балансе и вышедшие из строя автомобили, не подлежащие ремонту.
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