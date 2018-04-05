Медиасообщество продолжает обсуждать информацию, появившуюся в некоторых СМИ, согласно которой дело против руководителя САП Назара Холодницкого не обошлось без вмешательства извне: якобы сместить руководителя САП с должности потребовало посольство США. Журналисты узнали, что думают по этому поводу народные депутаты.

Народный депутат из группы «Воля народа» Сергей Лабазюк считает, что такое решение однозначно могло приниматься.

«К сожалению, как бы мы это ни оценивали — положительно или отрицательно, американцы сегодня управляют не только большим количеством структур, а даже отдельными процессами в Украине. Я считаю это неправильным и критически к этому отношусь. Считаю, что государство само должно строить государственность. Строить будущее должны те, кто здесь родился и живет – украинцы», — сказал Лабазюк в комментарии NewsOne.

По информации главного редактора «РБК Украина» Сергея Щербины, история с Холодницким развивалась немного иначе, чем об этом пишут СМИ.

«По моей информации, сначала Холодницкого зафиксировали при взаимодействии генпрокуратуры и НАБУ, в частности так называемого экономического департамента ГПУ, который давал санкцию на прослушивание. Потом, как утверждают наши источники в силовых структурах, эти записи показали американскому посольству. Посольство настаивало на том, чтоб Холодницкий ушел тихо. Но он не согласился на такой сценарий — и его начали «уходить» громко», — рассказал Щербина.

По его мнению, в данной ситуации посольство США выступает скорее арбитром: они могут вмешиваться, но при этом не являются определяющей силой.

Депутат от БПП Иван Винник уверен, что все, что происходит между антикоррупционными органами, — исключительно внутренне дело Украины.

«Не думаю, что американское посольство настолько сильно вмешивается в наши внутренние дела. Безусловно, наши западные партнеры и США в частности, выполняют важную совещательную, консультативную функцию касательно осуществления реформ в Украине, в том числе в секторе борьбы с коррупцией, предотвращению ее распространению в органах государственной власти. Но вызвать руководителя и настаивать на его увольнении — я в это не верю», — сказал Винник.

О том, что в данной ситуации сложить однозначную картинку непросто, заявил внефракционныйнародный депутат Олег Петренко, член партии «Национальный корпус».

«В данной ситуации сложить однозначную картинку сложно, поскольку НАБУ больше связывают все-таки с иностранными посольствами, а они — в сотрудничестве с генеральной прокуратурой, которая в т.ч. взаимодействует с Администрацией президента. В общем, я не вижу чего-то критического, это нормальный рабочий процесс. Хотелось бы, чтобы все структуры изначально были честными и дружно боролись с коррупцией. Но опыт, который прошло абсолютное большинство восточноевропейских стран, где западные партнеры создавали похожие на украинские структуры по борьбе с коррупцией, — это путь коррупционных скандалов с руководством антикоррупционных структур», — обратил внимание Олег Петренко.

В то же время народному депутату из фракции «Радикальной партии» Игорю Мосийчуку «абсолютно всё равно», есть в истории с Холодницким внешнее влияние или нет.

«Мне как украинскому политику, народному депутату, абсолютно все равно, в какие посольства ходят украинские прокуроры, руководители силовых структур, мне это абсолютно все равно, как и большинству коллег. Решения, касаемо этих лиц (Сытника и Холодницкого — Ред.) могут приниматься в одном месте – в парламентском зале», — заявил Мосийчук.

А внефракционный народный депутат Дмитрий Добродомов, глава политической партии «Народный контроль», назвал внешнее влияние в Украине секретом Полишинеля.

«То, что это было решение на уровне руководства государств, в частности – американских специалистов, — это известно. Там были и инструкторы, которые помогали в том числе и финансово… Это, наверно, плюс. Но есть и минусы. Последние 26 лет страну кому-то сдавали или продавали за кредиты. Взяв деньги на те, или иные потребности, наша власть взяла и обязательства, например, сотрудничая с МВФ. И эти обязательства она осуществляет за наш с вами счет», — считает Добродомов.