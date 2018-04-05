По материалам Службы безопасности Украины в Одесской области объявлено о подозрении в совершении преступления должностным лицам государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный», который является объектом критической инфраструктуры, уличенным в хищении бюджетных денег.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение 2016-2017 годов злоумышленники в пользу подставных лиц незаконно перечислили почти 2,5 миллиона гривен.

По предварительным оценкам, общая сумма нанесенного госбюджету ущерба составляет более 5 миллионов гривен.

По результатам предварительного расследования, трем участникам группировки сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд