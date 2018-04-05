В пятницу, 6 апреля, на западе Украины, а вечером в Житомирской, Винницкой и Киевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

«Эти дожди немного освежат воздух на западе, там завтра ожидается + 9 - + 14 градусов. На остальной территории Украины будет тепло, + 14 – + 20 градусов», - написала она в Facebook.

В Киеве 6 апреля – прохладная ночь, + 3 – + 5 градусов, днем около 15 градусов. Ночью и в течение дня осадки маловероятны, а вечером в пятницу пройдет дождь.

Этот дождь еще задержится ночью 7 апреля, но уже днем ​​в субботу и в течение суток Пасхи везде будет сухо и тепло.