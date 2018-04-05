Нардеп Надежда Савченко сама отказалась от сотрудничества с адвокатом Виктором Чевгузом. Об этом заявила ее сестра Вера Савченко в эфире 112 Украина.

По ее словам, Чевгуз присоединился к защите по просьбе самой Веры – этого желала их мать, которая лично знакома с адвокатом.

«У Надежды никогда не было желания, чтобы он был в деле. Поэтому это ее желание с ним попрощаться. У Нади как были адвокаты, так они и остаются», - заявила Вера Савченко.

Как сообщал ForUm, 3 апреля адвокат Виктор Чевгуз взял самоотвод по делу народного депутата Надежды Савченко.