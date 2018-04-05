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В Одессе на берегу моря установили памятник мечтателю.

Скульптурная композиция установлена в рамках проекта «Город скульптур» на берегу моря в районе 16 станции Большого Фонтана, пишет Думская.

Автор памятника — скульптор Серафим Чаркин.

Ранее в рамках проекта Одессу украсили изображения котов и улиток, инсталляция-кватернион «Балерина», огромные кеды. В ближайшее время установят «Бабушку» Натальи Дверницкой, «Забытую игрушку» Олега Новаева, 13 скамеек-книг Владимира Онищенко и три «Кошки» Татьяны Штыкало.
ForUm

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