Суд приговорил командира и второго пилота самолета, действия которых привели к гибели 5 парашютистов, к 7 и 6 годам лишения свободы, сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В июне 2012 года во время выполнения полета с целью десантирования парашютистов в районе аэродрома «Бородянка» произошла катастрофа воздушного судна, на борту которого находились 2 члена экипажа и 20 пассажиров.

После столкновения с землей произошло частичное разрушение воздушного судна, что привело к гибели 5 человек, а остальные пострадавшие получили телесные повреждения различной степени.

Установлено, что командир и второй пилот воздушного судна нарушили правила безопасного выполнения полетов, в результате чего произошла катастрофа.

В марте 2013 года был утвержден обвинительный акт по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) УК Украины и направлен в Бородянский районный суд для рассмотрения по существу.

Длительное судебное разбирательство уголовного производства завершено в марте 2018.