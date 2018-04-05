Президент Петр Порошенко заявил о необходимости конституционных изменений по децентрализации.

«Своего времени ждут конституционные изменения по децентрализации власти. Ясно, что нужны префекты, потому некоторых на местах пьянят новые финансовые возможности, и они начинают мнить себя удельными князьками, что над ними уже нет никакой власти», - заявил Порошенко на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации и регионального развития во время рабочей поездки в Винницкую область.

Глава государства также отметил, что необходима четко выписанная процедура роспуска советов. «Ибо не так давно некоторые безответственные местные политиканы пытались запустить что-то вроде парада суверенитетов. Это я об инициативе ряда советов относительно соглашений о распределении полномочий с украинским правительством. Этого никогда не будет. Я не дам. И тот, кто будет играть в суверенитет, – получит совершенно четкий ответ», - заявил Порошенко.

«Сегодня они соглашений требуют, а завтра Украину продадут? Есть четкое разделение полномочий и четкая ответственность: чем должен заниматься депутат сельского совета и сельский совет, депутат районного совета, городского совета, территориальной общины, чем должны заниматься украинское правительство, парламент и украинский Президент», - подчеркнул он.

«Уверен, что распределение полномочий устанавливается не так называемым «соглашениями», а законами Украины и украинской Конституцией», - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что история децентрализации в Украине началась четыре года назад.

«Почему так важна децентрализация была именно тогда? Очень просто. Хочу напомнить, что в апреле, мае, июне 2014 нам навязывали извне политику федерализации. Помните, как хотели объявить парад суверенитетов? Суверенитет Харькова, суверенитет Запорожья, Донбасса, Одессы», - отметил Президент и добавил, что сегодня спецслужбы уже предоставили убедительные доказательства, кто за этим стоял, как это планировалось, кто финансировал. «Все это было из-за рубежа, и пытались продать это украинскому народу и украинскому обществу как путь к развитию государства», - отметил Президент.

«Мы не имели права обманывать людей, и наша принципиальная позиция была – Украина – унитарное государство, украинский народ держится вместе, мы не дадим расколоть государство, проекты «новороссия», «малороссия» провалились. И нашей альтернативой будет идея делегирования полномочий и финансовых ресурсов избранным на местах самоуправляемым органам», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что эта концепция тогда подвергалась критике. Он поблагодарил Владимира Гройсмана, который вместе с ним всегда твердо отстаивал эту идею. «Были дискуссии между нами, когда мы составляли проект изменений в Конституцию, но нашли правильное решение и по изменениям в законодательство, и по конституционным изменениям, и начали решительно это имплементировать», - напомнил он.

«Хотя говорили, что это очень рискованно: как это, что центральная власть теряет свои полномочия, что вы делаете, как вы можете делегировать власть общинам. Но эта политика децентрализации оказалась действенным ядом против федерализации, которую пыталась Украине искусственно привить Россия», - сказал Порошенко.

«Президент, парламент, правительство согласились добровольно отдать часть полномочий. Сама жизнь доказала, что это было правильное решение», - подчеркнул он.