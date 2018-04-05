Турецкие власти задержали бывшего сотрудника Управления информационных технологий и связи по подозрению в причастности к убийству посла РФ в Анкаре Андрея Карлова в декабре 2016 года, передает агентство Anadolu.



По версии следствия, задержанный являлся «куратором» убийцы Карлова со стороны организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которую турецкие власти возлагают ответственность за это преступление. Сам Гюлен обвинения отвергает.

Карлова застрелили 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. Нападавший на него полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был убит.

Всего по делу об убийстве Карлова арестованы семь человек, трое из которых бывшие полицейские.