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Заместитель прокурора города Киева Павел Кононенко заявил, что Киев в рамках предоставления международно-правовой помощи потребует от России выдачи подозреваемых в совершении теракта возле телеканала «Эспрессо». Об этом он заявил на совместном брифинге руководства Службы безопасности Украины и прокуратуры Киева о последних результатах деятельности.

«Мы стопроцентно будем требовать (выдачи подозреваемых в совершении теракта. – Ред.). Сейчас мы обращаемся с ходатайством в суд о получении постановления на привод для избрания меры пресечения», - сказал Кононенко.

Пего словам, после объявления подозреваемых в международный розыск прокуратура обратится еще раз в суд для получения постановления об избрании обоим фигурантам меры пресечения - содержание под стражей, сообщает УНИАН.

«Конечно, мы будем обращаться к РФ в рамках предоставления международно-правовой помощи с запросом об установлении их местонахождения и выдаче их правоохранительным органам Украины. Как Россия на это отреагирует? Посмотрим», - заявил он.
Как сообщал ForUm, 25 октября 2017 года возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, два человека погибли – охранник депутата Руслан Кушнир и бывший полицейский Михаил Мормиль, который проходил мимо.

Мосийчук заявил, что один из участников покушения на него скрывается в анyексированном Крыму, и Украина в ближайшее время попросит РФ о его экстрадиции.

Сотрудники СБУ задержали лицо, подозреваемое в организации теракта.

По данным СБУ, заказали теракт представители российских спецслужб
ForUm

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