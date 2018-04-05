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Главное управление связи и информационных систем Генерального штаба Вооруженных сил Украины в 2 апреля предоставило около 1400 согласований (100 процентов заявок) на включение базовых станций мобильных операторов Lifecell, Kyivstar и Vodafon, работающих по технологии 4G, сообщает пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что таким образом, путь к внедрению новой технологии связи в Украине открыт.

«Проведенная работа была кропотливой и выполнялась индивидуально для всех базовых станций, каждая из которых имеет свой диапазон частот, мощность, географическое расположение и другие особенности. Необходимость согласований заключается в обеспечении электромагнитной совместимости базовых станций мобильной связи с радиоэлектронными средствами Вооруженных сил Украины и других военных формирований, работающих в интересах обороны», – говорится в сообщении.

Напомним, 31 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) продала частоты для развития в Украине связи нового поколения – 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell за 2,456 миллиарда гривен.

6 марта оператор мобильной связи «Киевстар» выиграл 3 лота в конкурсе на предоставление лицензий для внедрения 4G-связи (стандарт LTE), компания «Vodafone Украина» - 2 лота, компания lifecell – 1 лот, общая сумма стоимости лицензий составила 5,434 млрд гривен.

30 марта мобильные операторы начали запуск связи стандарта 4G. 
ForUm

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