Антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае, заявил Президент Петр Порошенко.

Полиция Лондона обнародовала заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором дочь бывшего двойного агента рассказывает о состоянии своего здоровья. Она отказалась от помощи посольства РФ.

Защита нардепа Надежды Савченко отказалась от проверки ее показаний на полиграфе.

Генеральная прокуратура объявила новое подозрение активисту Евромайдана Ивану Бубенчику. Обвинение отозвало ходатайство о содержании под стражей Бубенчика.

В производственный цех черкасского ГП «НПК Фотоприбор», входящего в состав ГК «Укроборонпром» ночью бросили две гранаты РГД-5.

Верховная Рада приняла Закон «О дипломатической службе» и переименовала Высокомобильные десантные войска в Десантно-штурмовые.

Правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода «Северный поток-2» на участке, проходящем через исключительную экономическую зону страны.

Спецслужбы Великобритании считают, что достаточно точно определили место производства нервно-паралитического вещества «Новичок», которым был отравлен экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверку информации о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко на выборах президента Украины 2010 года ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.

Теракт возле телеканала «Эспрессо» в октябре 2017 года, в результате которого был ранен народный депутат Игорь Мосийчук, организовали представители российских спецслужб.

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о национальной безопасности, ко второму чтению его должны доработать.