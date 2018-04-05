Шесть человек погибли, еще трое пострадали на шахте по добыче угля имени Миндели в грузинском Ткибули, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на пресс-службу МВД сраны.

«По предварительной информации, в одном из тоннелей шахты произошла деформация стены из-за чего там обрушился потолок», — сообщили в ведомстве.

Шесть рабочих в результате инцидента скончались на месте. Самому молодому из погибших было 26 лет, а самому старшему — 59 лет. Еще трое человек, получивших травмы, были госпитализированы.

«К настоящему времени рабочие, находившиеся на месте инцидента, доставлены в безопасное место», — отмечают в МВД.

В связи с произошедшим на шахте начато расследование по статье «нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее гибель человека или другие тяжелые последствия», которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы от двух до пяти лет.