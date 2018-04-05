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По материалам Службы безопасности Украины в Луганской так называемому «заместителю министра инфраструктуры и транспорта ЛНР» объявлено о подозрении в совершении преступления, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Луганска - начальник одной из местных железнодорожных станций, в 2014 году присоединился к террористической организации «ЛНР». Там он сначала возглавлял так называемую «луганскую железную дорогу». Затем занял «министерскую» должность.

Оперативники спецслужбы задокументировали факты незаконного управления злоумышленником инфраструктурными объектами, захваченными боевиками ОРЛО и содействие им в противодействии силам антитеррористической операции.

Фигуранту дела заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и направлено в суд обвинительный акт. Злоумышленник объявлен в розыск.

Напомним, ранее в Луганской области объявили о подозрении в совершении преступления двум «заместителям министра внутренних дел ЛНР»
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