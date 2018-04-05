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Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей планирует в апреле отчитаться о проверках операторов рынка пищевых продуктов по итогам 1-го квартала (январь-март).

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил глава службы Владимир Лапа.

По его словам, фактически служба уже работает за пределами моратория на проверки в сфере безопасности пищевых продуктов.

«Мы уже начали проверки, где-то с середины февраля, после того, как было обнародовано постановление Кабмина о перечне органов государственного надзора, на которые не распространяется мораторий. Кроме того, в этом году даже по закону «Об основах государственного контроля и надзора» сфера безопасности пищевых продуктов выведена из-под действия моратория, то есть, фактически уже за первый квартал этого года будут результаты. Я думаю, что мы ближе к 10 апреля аккумулируем и обнародуем информацию о результатах государственного контроля и надзора за 1-й квартал», - сказал он.
ForUm

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